Світовий конгрес українців передав Збройним силам понад 10 тис аптечок

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу в Києві директор гуманітарної ініціативи Уляна Супрун.

«В цілому «Захист патріотів» вже передав 10 тис. 202 аптечки», - сказала вона.

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Крім того, організований за ініціативи СКУ курс бійця-рятувальника вже пройшли 12,5 тис українських бійців. Волонтери навчають бійців у місцях їх дислокації і на тренувальних базах.

«Вже 275 дні - від 1 червня 2014 року - ми проводимо курси для українських бійців з тактичної медицини», - нагадала Супрун.

За її словами, для українських бійців дуже важливо володіти навиками тактичної медицини, щоб допомагати один одному.

«Зараз іде велика мобілізація 50 тис. нових бійців, і для них важливі такі навички», - додала вона.

За словами Супрун, найбільше бійців помирає у перші 5 хвилин після поранення.

Як повідомляв УНІАН, курс бійця-рятувальника складається з короткого вступу і огляду курсу, практичної складової, у ході якої кожен з курсантів отримає необхідні навички із зупинки втрати крові, розблокування дихальних шляхів, рятування від пневмотораксу і методів належної евакуації поранених.

Професійні сертифіковані інструктори НАТО та українські спеціалісти окрему увагу приділять навчанню вояків щодо надання допомоги з використанням будь-яких матеріалів, котрі є в їхньому розпорядженні. Курси є ідентичними до тих, які проходять солдати країн НАТО.

Ініціатива СКУ "Захист патріотів" – це навчання українських солдат спеціальній військовій тактичній допомозі у бою, курсам бійця-рятувальника і курсам бойового медика. В рамках проекту кожен солдат, що пройшов підготовку забезпечується аптечкою першої допомоги IFAK, а кожен підготовлений фельдшер - рюкзаком бойового санітара.