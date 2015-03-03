Світовий конгрес українців передав Збройним силам понад 10 тис аптечок
Представники гуманітарної ініціативи Світового конгресу українців «Захист патріотів» передали українським військовим понад 10 тис. індивідуальних аптечок, укомплектованих за стандартами НАТО
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу в Києві директор гуманітарної ініціативи Уляна Супрун.
«В цілому «Захист патріотів» вже передав 10 тис. 202 аптечки», - сказала вона.
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Крім того, організований за ініціативи СКУ курс бійця-рятувальника вже пройшли 12,5 тис українських бійців. Волонтери навчають бійців у місцях їх дислокації і на тренувальних базах.
«Вже 275 дні - від 1 червня 2014 року - ми проводимо курси для українських бійців з тактичної медицини», - нагадала Супрун.
За її словами, для українських бійців дуже важливо володіти навиками тактичної медицини, щоб допомагати один одному.
«Зараз іде велика мобілізація 50 тис. нових бійців, і для них важливі такі навички», - додала вона.
За словами Супрун, найбільше бійців помирає у перші 5 хвилин після поранення.
Як повідомляв УНІАН, курс бійця-рятувальника складається з короткого вступу і огляду курсу, практичної складової, у ході якої кожен з курсантів отримає необхідні навички із зупинки втрати крові, розблокування дихальних шляхів, рятування від пневмотораксу і методів належної евакуації поранених.
Професійні сертифіковані інструктори НАТО та українські спеціалісти окрему увагу приділять навчанню вояків щодо надання допомоги з використанням будь-яких матеріалів, котрі є в їхньому розпорядженні. Курси є ідентичними до тих, які проходять солдати країн НАТО.
Ініціатива СКУ "Захист патріотів" – це навчання українських солдат спеціальній військовій тактичній допомозі у бою, курсам бійця-рятувальника і курсам бойового медика. В рамках проекту кожен солдат, що пройшов підготовку забезпечується аптечкою першої допомоги IFAK, а кожен підготовлений фельдшер - рюкзаком бойового санітара.