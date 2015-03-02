Корисні властивості ківі - вітаміни А, В, В1, В2, В3, В6, С, Е,

1. Застосовується при захворюваннях серцево-судинної системи. Зміцнює стінки кровоносних судин, знижує ризик крововиливів, нормалізує артеріальний тиск. Завдяки калію ківі попереджає набряки, регулюючи водно-сольовий баланс в організмі.

2. Один ківі на день забезпечує добову потребу у вітаміні С - зміцнює імунітет, покращує опірність інфекційним захворюванням, прискорює одужання.

3. Пектинові речовини, що містяться у ківі, дуже цінні для кишечника. Вони оздоровлюють корисну мікрофлору і вбирають шкідливі продукти обміну речовин.

4. Ківі є відмінною основою для екстрених дієт: він малокалорійний, при цьому містить багато мінералів і вітамінів, покращує водно-сольовий баланс, тим самим сприяючи схудненню.

5. Крім того, ківі застосовується при каменях у нирках, анемії, атеросклерозі, ревматизмі та інших захворюваннях.