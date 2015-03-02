Корисні властивості ківі - вітаміни А, В, В1, В2, В3, В6, С, Е,
Ківі містить вітаміни А, В, В1, В2, В3, В6, С, Е, магній, калій, каротин, ферменти, мінеральні солі, натрій, клітковину, нікотинову кислоту
1. Застосовується при захворюваннях серцево-судинної системи. Зміцнює стінки кровоносних судин, знижує ризик крововиливів, нормалізує артеріальний тиск. Завдяки калію ківі попереджає набряки, регулюючи водно-сольовий баланс в організмі.
2. Один ківі на день забезпечує добову потребу у вітаміні С - зміцнює імунітет, покращує опірність інфекційним захворюванням, прискорює одужання.
3. Пектинові речовини, що містяться у ківі, дуже цінні для кишечника. Вони оздоровлюють корисну мікрофлору і вбирають шкідливі продукти обміну речовин.
4. Ківі є відмінною основою для екстрених дієт: він малокалорійний, при цьому містить багато мінералів і вітамінів, покращує водно-сольовий баланс, тим самим сприяючи схудненню.
5. Крім того, ківі застосовується при каменях у нирках, анемії, атеросклерозі, ревматизмі та інших захворюваннях.