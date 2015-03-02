За добу 4 українських військовослужбовців отримали поранення
15:25, 02 березня 2015Країна
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Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко
За добу 4 бійці отримали поранення / Фото: УНІАН
За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, 4 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу один український військовослужбовець загинув, четверо отримали поранення", - сказав Лисенко.
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