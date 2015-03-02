За добу 4 українських військовослужбовців отримали поранення

За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, 4 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу один український військовослужбовець загинув, четверо отримали поранення", - сказав Лисенко.