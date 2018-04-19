Штаб Ахметова відкриває новий проект «Доступність Інсуліну дітям зони АТО»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, 2 березня Гуманітарний штаб Ріната Ахметова відкриває новий проект - «Доступність Інсуліну дітям зони АТО». В рамках проекту Штаб планує забезпечити інсуліном неповнолітніх дітей, які страждають інсулінозалежним цукровим діабетом, що проживають в містах, непідконтрольних українському уряду, які не мають доступу до життєво важливого препарату і не отримували інсулін від інших благодійників.

Критерії отримання препаратів інсуліну:

діти від 0 до 18 років, які проживають в зоні проведення АТО;

страждають інсулінозалежним цукровим діабетом;

діти з неповних сімей, діти з багатодітних сімей, діти під опікою та діти-сироти.

Обсяг видачі інсуліну 1 дитині - на 2 місяці виходячи з добової дози.

Місце видачі інсуліну: м. Донецьк.

Як отримати Інсулін, якщо ваша дитина підпадає під критерії, які описані вище:

1. звернутися на безкоштовну гарячу лінію Штабу Ріната Ахметова (0 800 509 001) і зареєструватися;

2. дочекатися дзвінка від співробітника «Адресної допомоги» Штабу з повідомленням про прийняття заявки;

3. отримати інсулін в м.Донецьку. Для цього необхідно:

- відвідати Обласного дитячого ендокринолога (ЦМКЛ №1, м. Донецьк, бул. Пушкіна, 12, каб.3. Прийом пн, вт, чт з 9.00 до 13.00) для підтвердження діагнозу і потреби в інсуліні. Отримати завірений ендокринологом медичний напрям з назвою та дозуванням інсуліну.

- отримати інсулін в аптеці Донецька, маючи при собі такі документи: завірена дитячим ендокринологом, Лещевою О. В., медичний напрям, копію свідоцтва про народження дитини, копію документа, що підтверджує категорію дитини (документи про опікунство, довідка матері-одиначки, довідка про статус багатодітної сім'ї, довідка дитини-сироти та ін.), копію паспорта та ІПН батька/опікуна та ін., які одержують інсулін для дитини.