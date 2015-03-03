З Дніпропетровська на реабілітацію до Польщі направлено дітей з Донбасу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської обласної ради, протягом березня вони перебуватимуть у оздоровчому закладі «Орлик» (курорт Кудова-Здруй, воєводство Нижня Сілезія), де пройдуть процедури гідромасажу, музикотерапії, інгаляції в сольно-йодній печері, займатимуся лікувальною гімнастикою. Також для українських дітей заплановані екскурсії по навколишнім курортним місцевостям і відвідання міста Вроцлав.

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Курс реабілітації дітей фінансує польська сторона.

«В тяжкі для країни часи для нас немає поняття «чужі діти». Дніпропетровщина розуміє, що саме у цих дітей тяжка доля. Їх емоційний стан дуже складний. Саме тому ми намагаємось створити для них системну програму реабілітації згідно з угодою, підписаною між Дніпропетровською облрадою та керівництвом воєводства Нижня Сілезія», - цитує прес-служба голову обласної ради Євгена Удода.

Довідка УНІАН. «Орлик» – єдиний оздоровчий заклад у Польщі, який реабілітує дітей від 3 до 18 років. На території комплексу знаходяться поле для волейболу, реабілітаційний басейн, бібліотека, сольно-йодна печера Галос, тренажерний зал, ігрова кімната, майданчик для найменших дітей, аудіовізуальна кімната.