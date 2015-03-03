До Вінниці з Німеччини передали гуманітарну допомогу для поранених бійців і три автомобілі "швидкої"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Згідно з повідомленням, Військово-медичного центру Центрального регіону Військово-повітряних сил для поранених бійців була передана одяг, постільна білизна, ходунки, милиці та візки з Німеччини.

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Крім речей та медичного інвентарю, волонтери доставили три автомобілі «швидкої допомоги», які за підтримки міської ради повинні дообладнати самим необхідним. Після цього їх завантажать продуктами харчування і медикаментами і відправлять на схід України для потреб медиків польового госпіталю, бійців і місцевих жителів.