ВР визначила допомогу на дитину віком до 3-х років

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 260 народних депутатів із 283, зареєстрованих у сесійній залі.

На засіданні парламенту міністр соціальної політики Павло Розенко зазначив, що даним законом передбачено “надати адресну допомогу малозабезпеченим сім'ям на дітей від 0 до 3-х років і встановити таку допомогу малозабезпеченим сім'ям в сумі 250 грн”.

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Він нагадав, що на сьогодні такі виплати - в 250 грн є для дітей від 3 до 13 років і 500 грн - від 13 до 18 років.