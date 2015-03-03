ВР визначила допомогу на дитину віком до 3-х років
08:36, 03 березня 2015Країна
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ВР України ухвалила закон “Про внесення змін до статті 5 Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” (щодо соціального захисту дітей) (реєстраційний № 2263)
Фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 260 народних депутатів із 283, зареєстрованих у сесійній залі.
На засіданні парламенту міністр соціальної політики Павло Розенко зазначив, що даним законом передбачено “надати адресну допомогу малозабезпеченим сім'ям на дітей від 0 до 3-х років і встановити таку допомогу малозабезпеченим сім'ям в сумі 250 грн”.
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Він нагадав, що на сьогодні такі виплати - в 250 грн є для дітей від 3 до 13 років і 500 грн - від 13 до 18 років.
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