Мобільний госпіталь Південного регіону надав допомогу понад 5 тис бійцям

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник центру Володимир Майданюк. За його словами, на передовій функціонує 61-й військовий мобільний госпіталь, сформований на базі центру наприкінці травня 2014 року.

Госпіталь дислокується у Запорізькій області - на кордоні з Донецьким регіоном.

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«На сьогодні вони прийняли понад 5 тис. постраждалих», - сказав Майданюк. На базі мобільного госпіталю працює 7 кафедр Одеського медичного університету, консультують профільні професори, лікують і оперують поранених в польових умовах.

Крім того, за словами Майданюка, у Маріуполі та інших містах «по лінії поділу» працюють бригади військових хірургів. В тому числі, 5 бригад з Одеси.

Із зони АТО в стаціонарні лікувальні установи, включаючи Одесу, поранених доставляють санітарною авіацією.

«Є зараз 4 медичних вертольоти і один літак АН-26 «Віта», на якому є операційна, реанімація. Він може підняти на борт до 16 поранених, у тому числі 6 - лежачих», - розповів начальник центру. На першому етапі евакуація поранених проходила тільки авіацією, в тому числі, військовими вертольотами. Зараз у зв'язку з погодними умовами 80% евакуації поранених проходить автотранспортом.