Як підтримувати здоровий рівень холестерину

Жири, які ми вживаємо в їжу, пов'язані з рівнем холестерину. При надмірній кількості нездорових насичених жирів, які містяться в червоному м'ясі, фастфуді, олії і жирних молочних продуктах, рівень "поганого" холестерину в крові збільшується. Тому експерти рекомендують вживати здорові жири, яких багато в горіхах, рибі і овочах.

Оптимальний план харчування містить 5 порцій фруктів і овочів на день, а також цільнозернові, знежирене м'ясо і курку. Корисні молочні продукти з низьким вмістом жиру, боби, горіхи, фрукти, оливкова олія.

Сигарети прискорюють ріст рівня "поганого" холестерину і закупорювання артерій, що створює ідеальне підгрунтя для хвороб серця та інсульту. Відмова від куріння значно знижує ризики розвитку серцево-судинних хвороб.

Зайва вага або ожиріння є фактором ризику хвороб серця, вони скорочують рівень "хорошого" холестерину. Регулярні фізичні навантаження допоможуть вам позбавитися зайвих кілограмів і підтримувати здорову вагу, що позитивно позначиться на рівні холестерину.

Жирні кислоти омега-3 є відмінним доповненням до звичайного раціону. Вони здатні знижувати рівень артеріального тиску, тригліцеридів і "поганого" холестерину.