Фотовиставка до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом

24 березня за сприяння Благодійного фонду «Розвиток України» та Бюро ВООЗ відкривається фотовиставка, присвячена Всесвітньому дню боротьби із туберкульозом. На виставці також будуть представлені малюнки дітей, хворих на туберкульоз.

Урочисте відкриття за участі представників Фонду, ВООЗ, МОЗ, інших міжнародних організацій та діячів культури відбудеться 24 березня о 14:30 в Українському Домі (вул. Хрещатик, 2), мала виставкова зала. Виставка працюватиме 24-27 березня, 10:00-18:00.

Вхід вільний.