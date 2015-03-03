За минулу добу в зоні АТО 9 українських військовослужбовців отримали поранення
16:28, 03 березня 2015Країна
245
Про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко
За минулу добу в зоні АТО загинули троє українських військовослужбовців, 9 отримали поранення /
Фото: УНІАН
Впродовж минулої доби в зоні АТО загинули троє українських військовослужбовців, 9 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу загинули троє військовослужбовців і 9 отримали поранення", - сказав Лисенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter