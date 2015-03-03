За минулу добу в зоні АТО 9 українських військовослужбовців отримали поранення

16:28, 03 березня 2015
Країна
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Про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко

За минулу добу в зоні АТО загинули троє українських військовослужбовців, 9 отримали поранення / Фото: УНІАН

Впродовж минулої доби в зоні АТО загинули троє українських військовослужбовців, 9 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу загинули троє військовослужбовців і 9 отримали поранення", - сказав Лисенко.

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