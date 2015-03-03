Як біль пов'язаний з нашими емоціями

Як наші емоції пов'язані з фізичним болем? Більшість експертів по роботі з тілом, безумовно, згодні з тим, що напруга і біль, в основному, пов'язані з рухами (або навпаки, з недостатком рухової активності). Але стає все більше практикуючих фахівців, що виділяють емоційний стрес в якості ще одного чинники, пише econet.ua.

Ось що ділянки напруги в нашому тілі можуть нам про це розповісти.

Шия

Шия працює на два фронти: з одного боку, забезпечує прийом необхідних для життя продуктів, води та повітря, а з іншого - відповідає за перебіг емоцій, почуттів і думок за допомогою голосу. Напруга в цій ділянці може означати неприйняття і опір чужим думкам.

Плечі

На плечах ми несемо тягар відповідальності, будь то робота, сім'я або платежі за кредитами. Звідси походить творча енергія, перетікаючи в руки і проявляючи себе в продуктах вашої діяльності. Напружені плечі можуть сигналізувати про опір відповідальності або тискові ззовні.

Верх спини

У цій ділянці, розташованій із зворотного боку від серця, відкладаються пригнічені емоції гніву, образи, провини і сорому.

Середина спини

Цей відділ дозволяє тілу згинатися і рухатися, відображаючи здатність особистості до психологічної та емоційної гнучкості. Скутість в середньому відділі спини може означати внутрішню закритість, звичку триматися за страх або неможливість віддатися життєвому потокові.

Низ спини

Ця частина тіла підтримує вагу важливих органів, тому її пов'язують з ідеями виживання, безпеки і незалежності. Якщо ви відчуваєте невпевненість у своїх силах або неможливість відповідати очікуванням інших людей, то цей тиск може проявити себе в нижній частині спини.

Сідниці

Незважаючи на гадану м'якість, сідниці - часто найбільш затиснуті м'язи тіла. Ця ділянка організму відповідає полегшенню і видаленню непотрібного, так що всі проблеми, пов'язані з управлінням, контролем та владою сконцентровані тут.

Підколінні сухожилля

Напругу в цій ділянці пов'язано з невирішеними конфліктами з минулого (наприклад, з дитячими травмами) і з проблемами в сексуальній сфері.