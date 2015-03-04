Томатний сік допомагає скинути вагу

У дослідженні вчених з Китайського медичного університету взяли участь 25 здорових жінок у віці від 20 до 30 років. Учасниці протягом 8 тижнів щодня випивали близько 0,5 літра томатного соку. Більше ніяких змін в свій спосіб життя жінки не вносили, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

За словами дослідників, через 8 тижнів талія учасниць зменшилася приблизно на 2 сантиметри. Тобто, за два місяці жінки втратили близько 0,5 кілограма. Крім того, рівень холестерину в учасниць знизився на 10%. Проте Майк Лін, експерт в галузі харчування з Університету Глазго, вважає результати недостовірними, оскільки в дослідженні не було контрольної групи.

Попередні дослідження показали: томати, багаті лікопіном, антиоксидантами і протизапальними сполуками, зменшують ризик розвитку раку, хвороб серця і депресії. Крім того, в томатах є вітамін А, який корисний для збереження зору. Вітамін А попереджує розвиток вікової макулярної дегенерації.