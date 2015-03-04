Лікувальні властивості куркуми
Прекрасний засіб для лікування і профілактики раку, хвороби Альцгеймера, діабету, алергії та інших захворювань
В Аюрведі куркума вважається цінним лікарським засобом, що має потужний терапевтичний ефект при лікуванні різних захворювань.
Куркума цінується за свої виражені антиоксидантні, антибактеріальні, противірусні, протиракові і протизапальні властивості, що робить цю спецію прекрасним засобом для лікування і профілактики раку, хвороби Альцгеймера, діабету, алергії та інших захворювань, пише depo.ua.
1. Куркума перешкоджає появі різних видів раку: меланоми, лейкемії, раку грудей, простати, щитовидної залози. Ця помаранчева спеція вбиває ракові клітини.
2. Куркума чистить печінку.
3. Ця пряність перешкоджає розвитку хвороби Альцгеймера.
4. Вона прискорює загоєння ран і виступає як натуральне знеболювальне.
5. Куркума регулює метаболізм і допомагає підтримувати вагу в нормі.
6. Ця спеція покращує циркуляцію крові.
7. Полегшує симптоми ревматизму і артриту.
8. Куркума покращує настрій і діє як натуральний антидепресант.
9. Пряність лікує псоріаз та інші шкірні захворювання.
10. Куркума нейтралізує паразитів, токсини і жири в організмі.