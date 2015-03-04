Як швидко підбадьоритися вранці - 5 порад

У міжсезоння часто люди відчувають слабкість і занепад сил, а ці явища іноді заважають прокидатися вранці наповненим енергією. Особливо складно чутливим до змін погоди людям, які реагують на кожну зміну атмосферного тиску і температури. Але є способи навіть в похмурий і сірий ранок відчувати всередині себе ураган життєвої енергії та ентузіазму. Розглянемо поради, які допоможуть нам зробити кожен ранок бадьорим і добрим, пише vitamarg.com.

1. Випийте чай з настоянкою ехінацеї

В будь-якій аптеці продається спиртова настоянка ехінацеї, яку можна використовувати в якості добавки до чаю, або ж окремо для підвищення тонусу судин. Одна проблема - якщо вам потрібно за кермо, або боїтеся, що начальник сварить (все-таки спирт), то краще обмежиться водним відваром. Квітки ехінацеї також продаються в аптеці, але їх ще можна заготовити в сезон. Ця рослина допомагає не тільки швидко підбадьоритися, але ще і є відмінним стимулятором імунітету.

2. Не встаючи з ліжка, зробіть розігріваючу гімнастику

Рідко хто відразу ж після пробудження моментально схоплюється з ліжка і мчить виконувати свої повсякденні справи. Але не витрачайте проміжок часу від дзвінка будильника до підйому на безглузді «ще пару хвилин подрімаю» - від цього користі немає. Зберіться з силами і розігрійте не поспішаючи всі свої м'язи, потягуючись і роблячи прості хаотичні рухи на ліжку. Залиште на ніч поруч з ліжком склянку води, яку необхідно випити після п'ятихвилинної розминки. Після цього ви гарантовано відчуєте бадьорість.

3. Випийте склянку води з лимоном

Склянка теплої води з лимоном поліпшить ваше травлення, очистить кров і додасть бадьорості. Якщо будете пити воду з лимоном замість чаю і кави щоранку, ви забудете, що таке застуда, сонливість і втома. Це воістину чудовий напій, здатний вас оздоровити і наповнити енергією. Спробуйте!

4. Вітамінна бомба

Коктейль з високим вмістом вітамінів - відмінний спосіб просто і швидко зарядити свій організм потужною енергією. Для приготування таких коктейлів не обов'язково слідувати одному рецепту, можна експериментувати. Ось приклад рецепту вітамінної бомби - банан, півсклянки жирного йогурту, волоські горіхи і заморожену полуницю подрібнити в блендері і випити. Використовуйте фрукти (свіжі та морожені), горіхи і обов'язково молочний продукт, якщо немає алергії на лактозу.

5. Кава з лимонним соком і корицею

Деякі люди вважають смачним таке поєднання, але при дотриманні пропорцій і правильному приготуванні - напій незрівнянний! Окислений кофеїн в два рази швидше діє, і при цьому знижується навантаження на серце, а кориця стимулює роботу нервової системи.