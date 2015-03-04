У Тернопільському медичному університеті - новий ректор

Як повідомили УНІАН у МОЗ, за результатами голосування під час другого туру виборів ректора ТДМУ імені І.Я. Горбачевського Михайло Корда набрав найбільшу кількість голосів – 595 (79,33%) із 719.

Складаючи присягу перед колективом, новий очільник медуніверситету наголосив, Тернопільський медуніверситет має великий потенціал.

"Він дасть можливість успішно розвиватися і надалі, адже тут працюють висококваліфіковані, вмотивовані і порядні люди. Лише підтримка надійних людей, єдність і згуртованість соратників і колег забезпечать подолання труднощів і досягнення успіхів», - зазначив Корда.

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Михайло Михайлович Корда народився 13 лютого 1965 року у селі Верин на Львівщині. Одружений, виховує сина.

У 1988 році закінчив Тернопільський медичний інститут (нині ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського) за спеціальністю «Лікувальна справа».

Український вчений у галузі біохімії. Доктор медичних наук, професор. Автор понад 250 наукових і педагогічних праць. Науковий керівник однієї докторської і чотирьох кандидатських дисертацій..