В Україні на грип та ГРВІ перехворіли понад 9% населення

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила головний лікар Українського центру з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України Любов Некрасова.

За її словами, характер епідемії цього епідемсезону був млявим, тобто зростання захворюваності було дуже повільним.

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«Зростання починалося з Хмельницької області і поширилося західними регіонами, а далі по решті областей. На сьогодні в Україні перехворіло 3 мільйони 700 тисяч людей, або 9,1% населення. (У найтяжчі роки – понад 10 млн, або 17-18%). Тобто, епідемічний підйом цього року – середньої інтенсивності. Переважає циркулювання переважно вірусу типу В», - сказала Некрасова.

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За її словами, цього тижня спостерігається підвищення показників захворюваності на грип та ГРВІ, які за місяць підуть на спад.

«Це не можна розцінювати як другу хвилю епідемії. Навесні завжди активізується вірус грипу типу В. У Києві ситуація спокійна, епідемпоріг нижчий на 6%. Перевищений епідемпоріг у західних регіонах та Харківщині», - сказала Некрасова.

Вона також повідомила, за цей епідемічний сезон (з жовтня 2014 року до 1 березня 2015 року) в Україні внаслідок грипу (що було лабораторно підтверджено) померли дві дитини – 4-річна дитина з Вінницької області та 8-річна дитина з Рівненської.