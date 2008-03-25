У Вінниці відкрито сучасну лабораторію з діагностування туберкульозу

У Вінницькому обласному клінічному протитуберкульозному диспансері відкрито нову сучасну лабораторію з діагностування захворювання на туберкульоз.

Як передає кореспондент УНІАН, лабораторія обладнана сучасними мікробіологічними боксами безпеки, бінокулярними та люмінесцентним мікроскопами, центрифугами, бактерицидними лампами тощо.

Вартість робіт з облаштування надсучасної лабораторії обійшлася обласному бюджету в 500 тис. грн., що були виділені від перевиконання бюджету. Ще 1 млн. грн. на закупівлю новітнього обладнання та завершення ремонту виділив Світовий банк. Роботи з її створення тривали більше року. Дана лабораторія відповідає усім європейським стандартам, відзначили у Вінницькій облдержадміністрації.

Начальник управління охорони здоров’я і курортів Вінницької ОДА запевнив, що лабораторія з сучасним обладнанням дозволить робити ранню діагностику захворювання на туберкульоз, а процес лікування буде легшим.

У свою чергу голова Вінницької ОДА Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ повідомив, що відкриття нової лабораторії - це не завершення планів керівництва області щодо поліпшення сфери охорони здоров’я Вінниччини. За словами губернатора, "кожна обласна лікарня має бути доведена до відповідних європейських стандартів. Для цього буде проводитися капітальний ремонт та реконструкція приміщень та встановлюватися нове дороге обладнання. Також планується створення у системі охорони здоров’я вузькопрофільних закладів, що відповідатимуть за певні напрямки лікування".

Як повідомляв УНІАН, на початку березня 2008 року у Вінниці після реконструкції та оновлення відкрито відділення анестезіології та інтенсивної терапії Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. Академіка Ющенка.