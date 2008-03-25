Фізичні вправи знижують ризик раку легенів

Масштабне дослідження, проведене доктором Кетрін Шміц (Kathryn Shmitz) з Університету Епідеміології і біостатистики, Пенсільванія тривало з 1986 і включало близько 42,000 жінок старшої вікової групи. До 2002 року, кількість учасниць налічувала 36,410, з них раком легенів захворіло 777 чоловік.

З них: 125 не палили, 177 - палили у минулому, а 475 були постійними курцями. При аналізі історій життя, фізичної активності і інших звичок хворих, дослідники з`ясували, що з 475 курців, хворих на рак, 324 жінки мали дуже низьку фізичну активність, а 151 регулярно займалися спортом.

Серед колишніх курців результати були схожими - в 82 випадках жінки займалися фізичними вправами, в 95 - ні. Найнижчим ризик захворювання був серед тих, хто займався спортом з помірними навантаженнями 4 рази на тиждень або з високим навантаженням 2 рази на тиждень. Дія фізичного навантаження на легені курця дозволяло дещо очистити дихальні шляхи від високого вмісту там канцерогенів, які осідають в бронхах при викурюванні сигарети.

Проте, вважають дослідники, навіть 35% зниження ризику у курців в результаті фізичної активності - крапля в морі в порівнянні з 10-11 кратним збільшенням ризику хвороби в порівнянні з некурцями.

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