За добу в зоні АТО поранений один український військовослужбовець

10:38, 05 березня 2015
Країна
37

Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив в. о. речника Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов

За добу в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, ще один поранений / Фото: УНІАН

Упродовж минулої доби в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, ще один був поранений.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив в. о. речника Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Є попередня інформація, що за минулу добу Україна втратила одного військовослужбовця, ще один отримав поранення", - сказав Селезньов.

За його словами, станом на сьогоднішній день у лікарнях перебувають 459 поранених військовослужбовців, з яких 17 з тяжкими пораненнями.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter