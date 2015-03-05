За добу в зоні АТО поранений один український військовослужбовець

Упродовж минулої доби в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, ще один був поранений.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив в. о. речника Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Є попередня інформація, що за минулу добу Україна втратила одного військовослужбовця, ще один отримав поранення", - сказав Селезньов.

За його словами, станом на сьогоднішній день у лікарнях перебувають 459 поранених військовослужбовців, з яких 17 з тяжкими пораненнями.