За добу в зоні АТО поранений один український військовослужбовець
10:38, 05 березня 2015Країна
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Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив в. о. речника Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов
За добу в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, ще один поранений / Фото: УНІАН
Упродовж минулої доби в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, ще один був поранений.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив в. о. речника Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.
"Є попередня інформація, що за минулу добу Україна втратила одного військовослужбовця, ще один отримав поранення", - сказав Селезньов.
За його словами, станом на сьогоднішній день у лікарнях перебувають 459 поранених військовослужбовців, з яких 17 з тяжкими пораненнями.
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