Світовий банк погодився надати Україні 214,7 млн дол. кредиту на проекти охорони здоров'я

Рада директорів Світового банку 4 березня схвалила надання Україні позики в сумі 214,73 млн дол. США на упровадження проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей», повідомив на брифінгу в Кабінеті міністрів керівник представництва Світового банку по Білорусі, Молдові і Україні Чімао Фан.

«Рада директорів Світового банку ухвалила рішення виділити Україні кредит в обсязі близько 215 млн дол. для фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей», - сказав Фан. - Можливо, хтось запитає, чому саме зараз Світовий банк фінансує проект з розвитку охорони здоров'я. Відповідь проста: сьогодні в середньому українці вмирають на 11 років раніше за європейців. Саме тому важливо сьогодні підтримати проекти, які дозволять подовжити життя українцям і поліпшити їх здоров'я».

За інформацією СБ, позика буде залучена на 18 років з 5-річним пільговим періодом за змінною процентною ставкою(зараз – менш як 1% річних). Україна також дістане можливість у рамках позики здійснювати конверсії процентних ставок і валюти позики, що дозволить мінімізувати витрати на обслуговування кредиту.

Як зазначається, проект буде реалізований упродовж п'яти років – з 1 червня 2015 року. Він складається з трьох компонентів – удосконалення надання медичних послуг на місцевому рівні, в першу чергу в частині первинної меддопомоги; удосконалення роботи Міністерства охорони здоров'я, включаючи розвиток електронної системи охорони здоров'я; оцінка виконання проекту із залученням міжнародних консультантів і проведенням аудиту проекту.

Міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі, коментуючи необхідність реалізації проекту, наголосив, що він дуже важливий у загальному контексті медичної реформи. «Ті компоненти, які закладені у проекті, є головними локомотивами реформ, які ми проводитимемо. Фінансова підтримка величезна по всіх напрямах – від електронної системи до капітальних вкладень (на реконструкцію і будівництво клінік - УНІАН), - сказав міністр. – Цей проект дасть нам хорошу стартову можливість для підвищення якості медичних послуг».

Згідно з розписом проекту, наданим УНІАН Міністерством охорони здоров'я, на найбільш витратний - перший компонент проекту (удосконалення надання медпослуг на місцевому рівні) спрямують близько 190 млн дол., він буде реалізований у 8 областях – Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Волинській, Рівненській, Львівській, Закарпатській і Запорізькій. Головним результатом реалізації проекту в цих областях стане істотне поліпшення якості первинної меддопомоги, а також здійснення ефективної профілактики і раннього виявлення серцево-судинних і онкологічних захворювань. Як очікується, у міру можливостей місцеві бюджети 8 областей також виділять кошти на вказані цілі, що дозволить акумулювати в цілому до 236 млн дол.

Ще близько 20 млн дол. Спрямують на удосконалення управління сферою охорони здоров'я, зокрема - для оптимізації роботи Міністерства охорони здоров'я. В рамках заявлених асигнувань фахівці міністерства за участі експертів проведуть аналіз послуг, що надаються лікарнями, і вибудують систему фінансування державних клінік, виходячи з принципів результативності і ефективності лікування – без надмірного використання ресурсів. Крім того, буде розроблений механізм електронної охорони здоров'я - побудови і зміцнення наявного масиву медичної інформації на всіх рівнях, а також механізм сповіщення громадян і їх інформованості про необхідність профілактики і ранньої діагностики тих чи інших захворювань.

Як підкреслив Чімяо Фан, проект виписаний таким чином, що «розкрадання» виділених коштів практично неможливе. «У нас нульовий рівень толерантності до будь-яких ознак корупції в рамках реалізації проекту. І ми закликаємо громадськість і ЗМІ ретельно контролювати виконання проекту», - сказав Фан.

Як повідомляв УНІАН, Україна розраховує вже у квітні одержати близько 800 млн дол. від Світового банку як основного кредитора проектів розвитку приватного сектора в рамках кредитної програми DPL2, що передбачає фінансування програм розвитку.

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавічуса, для цього необхідно ухвалити пакет із 10 законопроектів, включаючи законопроект про захист прав інвесторів, про державне інвестування і формування сприятливого інвестиційного клімату.

У середині лютого президент Світового банку Джим Ен Кім повідомив, що СБ надасть нашій країні у 2015 році пакет фінансової допомоги загальним обсягом 2 млрд дол. Кошти, як очікується, будуть направлені на реалізацію соціальних проектів, проектів реформування енергетичного і банківського секторів, боротьби з корупцією і поліпшення ділового клімату.

З моменту приєднання України до Групи Світового банку – в 1992 році, у нашій країні по лінії СБ банку було реалізовано 45 інвестиційних проектів на загальну суму 9 млрд дол.

У березні-квітні Україна очікує отримання першого траншу від ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою співпраці.