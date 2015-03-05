Продукти, які позбавлять жиру на талії

Бобові

Як відомо, бобові містять багато клітковини, яка притуплює відчуття голоду за рахунок створення обсягу в шлунку, пише zdorovia.com.ua.

Також бобові багаті особливими речовинами флавоноїдами, які перешкоджають утворенню жирових клітин на черевній стінці.

Груші - це прекрасний і до того ж низькокалорійний десерт. Вони підходять і для перекусів. Також, як і боби, груші - джерела клітковини і флавоноїдів.

Попкорн без масла і солі є відмінною «щіткою» для вашого кишечника. У чому секрет? У тому, що він приготований з корисного цільного зерна кукурудзи. А, значить, має великий запас клітковини.

Холодна картопля

Любіть картоплю, і вам важко від неї відмовитися? Не робіть цього! Тільки вживайте холодну приготовану картоплю. Справа в тому, що в охолодженому стані утворюються більш стійкі кристали крохмалю - а це ті ж самі волокна клітковини, які допомагають організму спалювати більше калорій і відкладати менше жиру на животі.

Арахіс

Важко повірити, але калорійний арахіс може допомогти втратити вагу. Пояснення просте - в горісі містяться корисні жири. Вони більш кращі, ніж жири в тістечку або цукерці. Але й арахісом можна зловживати: 50 г цього горіха в день цілком достатньо для одного перекусу.