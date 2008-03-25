Креми від зморшок прискорюють старіння шкіри?

Російські учені з Наукового Новосибірського центру вірусології і біотехнології прийшли до цікавого висновку. Вони запевняють, що велика частина омолоджуючих косметичних засобів (90%) прискорює процес старіння шкіри!

Було проведено тестування більш ніж 500 антивікових кремів і виявилось, що концентрація активних компонентів в них часто перевищує допустиму у декілька разів. Наприклад, доведено, що креми з масовою часткою жирів 11% прискорюють в`янення шкіри. Середньостатистичний же вміст цих речовин в більшості косметичних препаратів склав близько 40%.

Зовсім недавно до такого ж висновку прийшли фахівці з Канади. А представники Наукового комітету косметичної продукції при Раді Європи вважають, що омолоджуючі пілінги роблять шкіру більш уразливою перед ультрафіолетовими променями.

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