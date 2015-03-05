Кабмін звільнив голову Держлікслужби

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням звільнив Михайла Пасічника з посади голови Державної служби України з лікарських засобів, повідомляється на сайті уряду.

Крім того, Кабмін оприлюднив урядові рішення про відсторонення від виконання обов'язків голови Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина та голови Державної фінансової інспекції Миколи Гордієнка у зв'язку з проведенням службових розслідувань щодо цих чиновників.

Згідно з розпорядженням уряду, Пасічника звільнено «за згодою сторін». Він очолював Держлікслужби з червня 2014 року, а до цього був заступником міністра охорони здоров'я з питань фармринку. Крім того, він очолював «Аптечну професійну асоціацію України» і був одним із співзасновників фармкомпанії «Фалбі», яка займається дистрибуцією і роздрібною торгівлею ліками.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 4 березня, Кабінет міністрів України, в рамках боротьби з проявами корупції та перевірки роботи органів виконавчої влади, ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва Державної фінансової інспекції, а також відсторонення керівництва відомства від виконання своїх обов'язків. Керівництву відомства ставлять у вину три пункти - необ'єктивність проведення фінансової перевірки концерну «Антонов», зловживання аудиторів фінансової інспекції під час проведення аудиту держкомпаній і відсутність дієвого контролю за державним майном та державними коштами. Також Кабінет міністрів України усунув Олексія Кривопішина від виконання обов'язків начальника Південно-Західної залізниці та ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва магістралі.