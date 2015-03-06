Як спалити зайвий жир за чотири дні

Чи існує дієта, яка не стане для тебе серйозним випробуванням не лише для апетиту, а й для сили волі? Дієтологи стверджують, що так. Дієта вуглеводного чергування дозволяє зберегти м'язову масу і при цьому "зганяє" жир, пише myledi.net.

Спочатку ти обмежуєш надходження вуглеводів, і організм використовує самі запаси глюкози. Вони закінчуються досить швидко, і до кінця другого дня починається інтенсивне спалювання жирів. Продовжувати в тому ж дусі можна, інакше процес буде протікати вже у м'язах. Тому на третій день ми "підкидаємо" пристойну дозу вуглеводів (це не призведе до набору зайвого жиру). Ну, а четвертий день допомагає організму "заспокоїтися" і закріпити результат.

Щоб схуднути на такій дієті, дотримуйся харчування по чотириденного циклу. Прихильники дієти стверджують, що за кожен такий цикл йде кілограм жирових відкладень - саме жиру, а не м'язів!

Зразкове меню на чотириденний цикл:

1-й і 2-й дні

Сніданок: Салат зі свіжих овочів (без буряків, картоплі, моркви) + 1 чайна ложка оливкової олії, 2 яйця, півпачки знежиреного сиру.

Обід: Середнього розміру відварна куряча грудка, тушковані овочі або овочеве рагу (варіант - квасоля), 200 г відвареної або запеченої на грилі яловичини.

Вечеря: Салат зі свіжих овочів (без буряків, картоплі, моркви) + 1 чайна ложка оливкової олії; 2 шматки відвареної риби або риби у власному соку.

3-й день

Сніданок: Тарілка відвареного "геркулесу" з родзинками, шматок цільнозернового хліба.

Обід: Тарілка рису (можна бурого, можна звичайного), половинка відвареної курячої грудки, салат з овочів (можна з картоплею, буряком, морквою).

Вечеря: Тарілка спагеті з борошна твердих сортів, нежирний соус.

4-й день

Сніданок: Тарілка відвареного "геркулесу" з родзинками, півпачки знежиреного сиру.

Обід: Тарілка рису, відварна куряча грудка, салат зі свіжих овочів некрахмальних.

Вечеря: Три шматки цільнозернового хліба, салат зі свіжих овочів некрахмальних, відварна риба.