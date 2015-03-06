Активісти хочуть контролювати витрачання "благодійних внесків"

Про це заступник голови Координаційної ради ГО «Медичний контроль» Ігор Щедрін заявив під час прес-конференції в УНІАН.

Він зазначив, що метою акції є, зокрема, добитися запровадження замість поборів у лікарнях легальної системи благодійних внесків, а також забезпечення повного контролю пацієнтами та громадськістю витрачання цих коштів, що дозволить викорінити корупцію, знизити вартість медичної допомоги.

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Як зазначив голова осередку «Медичного контролю» в Миколаєві Дмитро Рябченко, така ідея виникла вже давно і її реалізація почалась у Миколаєві. Влітку у лікарнях міста активісти почали фіксувати порушення, що дало суттєві результати.

«Наша робота полягає в тому, що ми фіксуємо всі порушення, які є у лікарнях, коли іде відкрите вимагання коштів з хворих. Або ж послуги, які гарантовані нам як безкоштовні, - за них беруться кошти. Ми сідаємо в черги і фіксуємо ці випадки. З кабінету виходить пацієнт, і ми ставимо йому запитання: чи платив він, чи було це добровільно, скільки тощо. В результаті у Миколаєві виникли дуже великі скандали з приводу того, що абсолютно всіх пацієнтів – і пільговиків, і не пільговиків, змушують платити великі кошти за послуги МРТ, КТ, УЗД тощо. Ми з цим кілька місяців боролись і завдяки нашій діяльності в деяких лікарнях у нас навіть МРТ і УЗД стали робити безкоштовно», - повідомив він.

Після цього, за словами Рябченка, виникла ідея підписати меморандум з місцевою владою.

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«Ми хочемо підписати з місцевою та обласною радою меморандум, у якому буде чітко прописано, які послуги в лікарнях платні, а які – безкоштовні. Зараз він на стадії завершення. Ми з місцевою владою обговорили його. Меморандум полягає в тому, що тепер пільгові категорії населення будуть проходити МРТ, КТ, УЗД, рентген тощо безкоштовно. Ми хочемо прописати, щоб пільгові категорії лікувались безкоштовно, а решта людей, якщо і будуть змушені платити кошти, у разі, якщо лікарня доведе офіційно у документах, що у них немає коштів на утримання УЗД-апарату, КТ, МРТ, то лише вартість витраченого на них матеріалу. Ми навіть дізнались, що вартість одного знімку МРТ всього 40 гривень, а не 600-800 як зазвичай говорять. Ми все це прописали у меморандумі, хочемо це закріпити, щоб на дверях кабінетів, де будуть проводитись подібні дослідження, висіли відповідні оголошення. Потрібно, щоб все було абсолютно зрозуміло і відкрито. Я сподіваюсь, що вже у найближчий тиждень ми підпишемо цей меморандум і будемо спостерігати за його виконанням», - сказав він.

Своєю чергою Щедрін наголосив, що ініціатива миколаївців має бути виведена на всеукраїнський рівень.

«Ми хочемо почати всеукраїнську кампанію боротьби з поборами у лікарнях. Ми розуміємо, що не можна просто ходити і говорити, щоб перестали брати кошти. Але благодійний внесок повинен лишатись внеском, а не прайсом… Ми хочемо повного контролю над витрачанням коштів. Насправді, якщо кошти зібрані відкрито і відкрито перейшли до благодійного фонду клініки, то це ще не означає, що вони підуть на медицину і лікарню. Вони підуть на тендери, з яких будуть напряму вкрадені кошти… Насправді, тарифи, які виставляються, вони могли б бути оптимізовані. Там, де відсутній контроль з боку пацієнтів, не може бути порядку, прозорості та нормальної ціни…», - сказав він.

Щедрін закликав інші громадянські організації, політичні сили розпочати реалізацію цієї ініціативи в усіх регіонах.

«Створювати громадські наглядові ради при лікарнях на правах пацієнтів, активістів. Ці наглядові ради створюються і вимагають повної прозорості всіх витрат лікарні, щоб не було відкотів на тендерах, не було закупки непотрібного обладнання, щоб кошти витрачались під контролем громади. Ми маємо чіткі положення, як це повинно відбуватись. У нас є прописана програма та алгоритм. Основне наше завдання на сьогодні – запросити всіх приєднатись до цієї програми. Якщо у Миколаєві змогли цього домогтись, то це можна реалізувати і в інших регіонах», - сказав він.

В той же час, лікар-онколог, громадський активіст, член «Медичного контролю» Володимир Тіхонов наголосив, що будь-які спроби протидіяти схемам і особам, які задіяні в корупційному процесі у лікарнях, призводять до розуміння того, що необхідно концептуально та кадрово змінювати систему охорони здоров’я в Україні.

«Інакше побороти схеми корупційні не буде можливим у медичних закладах. Без створення прозорої моделі функціонування лікарняних кас і закладення основ лікарського самоуправління на місцях неможливо досягнути базових основ ефективної моделі функціонування галузі, а це гарантія кваліфікованої медичної допомоги та забезпечення медичного персоналу і лікарень всім необхідним», - сказав він.

Учасники прес-конференції також наголосили, що повідомлять про свою ініціативу МОЗ і сподіваються на розуміння і підтримку з боку керівництва медичної галузі.