Чим корисні банани

Банани допомагають боротися з депресією. У них багато триптофану - речовини, з якоЇ виробляється серотонін - гормон щастя. Тому з'ївши банан, легко поліпшити настрій.

Банани - єдиний фрукт, який навіть у немовлят не дає алергічної реакції.Вони затримують кальцій в організмі, він не виводиться разом із сечею, а залишається в організмі і використовується для зміцнення кісток. Це особливо важливо для любителів кави, який навпаки вимиває кальцій з організму.

Завдяки ферментам, які входять до складу бананів речовини, які потрапляють в організм з основною їжею, засвоюються організмом швидше.

Великий вміст калію в м'якоті банана рятує від судом литкових м'язів. Якщо з'їсти банани перед тренуванням, то можна буде займатися більш ефективно - рівень цукру буде підніматися не дуже швидко й енергії вистачить до кінця тренування.

Пектини і хелати, які входять до складу бананів, добре виводять токсини та інші шкідливі речовини, тим самим покращуючи травлення.

Серотонін та інші корисні речовини, які є в бананах, чудово знімають симптоми ПМС. Якщо з'їсти банан під час місячних, то можна позбутися від поганого настрою і неприємних симптомів.

Великий вміст заліза в м'якоті банана робить його просто необхідним продуктом харчування при недокрів'ї.

Калій, якого багато в бананах допомагає поліпшити стан судин, зменшує ризик інфаркту та інсульту, лікує гіпертонію.