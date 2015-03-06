Понад дві тисячі військовослужбовців пройшли підготовку з тактичної медицині

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента україни.

Навчання з тактичної медицини пройшли у 12 спеціалізованих військових навчальних закладах України. За весь період навчань, що стартували на початку року, було підготовлено 407 офіцерів і 1932 курсанти. Всього 2 339 військових засвоїли необхідні медичні навички і зможуть допомогти собі і бойовим побратимам під час бою. Навчання для майбутніх військових відбувалися в рамках курсу бійця-рятувальника «COMBAT LIFE SAVER», організованого Гуманітарною ініціативою Світового конгресу українців «Захист патріотів».

Слухачі курсу опрацювали надання домедичної допомоги в умовах ведення бою, дізналися про алгоритм дій в разі поранення та навчилися користуватися сучасними засобами першої допомоги військовим.

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Навчання відбувалося в умовах, наближених до реальних, з використанням симуляторів, макетів та муляжів зброї. Програма курсу для кожного навчального закладу передбачала вишкіл курсантів та офіцерів щодо надання невідкладної та долікарської допомоги постраждалим внаслідок бойових дій: обстеження постраждалого, робота з травмами, використання медичних засобів, етапи та методи евакуації тощо. Курс включав в себе і засвоєння навиків щодо надання допомоги з використанням будь-яких матеріалів, котрі є розпорядженні солдата на полі бою.

Після завершення програми підготовки її випускники були розподілені по військових частинах та підрозділах, де у свою чергу навчають своїх підлеглих надавати медичну допомогу у військово-польових умовах.