Експерименти довели, що чоловіки більше впливають на дітей у генетичному плані

Не секрет, що дитина отримує гени і від батька, і від матері. Але, як показало дослідження, ДНК, передана по батьківській лінії, сильніше впливає, ніж материнська ДНК, передає meddaily.ru з посиланням на "REF News". Принаймні, це довели експерименти Університету Північної Кароліни з лабораторними мишами. Але висновки стосуються і людей, впевнені фахівці.

Суть в наступному: хоча людина одержує по одній копії кожного гена від обох батьків, за винятком статевих хромосом, працювати ці копії можуть з різною інтенсивністю. Тому вчені вирішили дослідити експресію генів - їх активність у виробленні РНК, з якої потім створюються білки.

Фахівці схрестили три групи мишей, отримавши дев'ять типів мишенят. Коли мишенята зросли, експерти виміряли рівень експресії генів у тканинах тіла. Також дослідників цікавило, наскільки важливі материнські і батьківські копії кожного гена. І батьківський варіант виявляв велику активність в 60% випадків. У підсумку, наприклад, мозок тварин більше був схожий на мозок їх батьків.