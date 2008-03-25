Медом можна вилікувати від алергії

Більше 40% населення земної кулі сьогодні страждає від алергії. Ця недуга стала схожа на справжню епідемію, стверджують медики. Алергічні реакції сьогодні може викликати у людини майже все, що його оточує.

Учені підрахували, що в світі існує більше 200 тисяч алергенів. Серед них є так звані екзоалергени (рослинного, тваринного, лікарського походження) і ендоалергени. Останні викликають незвичайні алергії, наприклад, на холод, комп`ютер або… статевого партнера. Виявляється, багато сімейних пар звертається до лікарів-алергологів, оскільки навіть елементарні обійми приводять до свербіння і висипань на шкірі.

Найчастіше симптоми алергії схожі з симптомами простудних захворювань. У людини з`являється нежить, чхання, кашель, хрипи в легенях. Тому багато потенційних алергіків не відразу розпізнають ворога. Лікарі стверджують, що відрізнити алергію від простуди можна по декількох чинниках: температура тіла у людини не підвищена, виділення з носа прозорі і рідкі, а чхання дуже часте.

Перша згадка алергії прийшла до нас із Давнього Єгипту. Відомо, що фараон Менес помер в 2540 році до н.е. від укусу оси, що викликав сильний напад алергії. Лікарі багатьох країн світу вважають, що головна причина виникнення алергії – спадковість. "Якщо алергією страждає один із батьків, то для дитини ризик складає близько 30 відсотків. Якщо двоє батьків, ризик зростає навіть до 50 відсотків", – розповідає професор Нільс Зенніхсен із німецької клініки в Боркуме. Головним чинником загострення захворювання є гістамін. При дії алергену, ця речовина у великих кількостях поступає в кров і провокує подразнення слизистих оболонок.

Один із найпоширеніших видів алергій – на тварин. Найчастіше на кішок і собак. При чому незалежно від довжини їх шерсті. Але найбільш важкі форми хвороби – при алергії на коней і дрібних гризунів. Учені з Медичного коледжу штату Джорджія встановили: чим частіше людина спілкувалася в дитинстві з різними тваринами, тим менша вірогідність виникнення у неї цього виду алергії.

Домашній пил – ось ще один із провокаторів алергії. Головний її винуватець – так званий кліщ домашнього пилу. Живе він всюди. Але, як виявилось, більше всього цих кліщів... у ліжку.

Немало людей страждає на харчову алергію. При чому захворювання може викликати не тільки вживання певних продуктів, але і один тільки їх запах. Риба, молоко, яєчний білок, фрукти, овочі – ось ті продукти, які алергікам потрібно їсти украй обережно. Крім того, страждаючим цим видом алергії варто пам`ятати – у жодному випадку не наклеювати марки на конверти, облизуючи їх язиком. Дуже часто це викликає неабиякий алергічний напад. Адже клей на зворотній стороні поштової марки виготовляється з риб`ячих кісток.

Але, мабуть, найзухваліша алергія – на пилок рослин, або поліноз. В той час, як інші насолоджуються весняною красою, страждаючі цим видом алергії повинні ховатися від квітучих дерев і рослин. Найчастіше захворювання починає виявлятися вже з початку квітня, коли з`являється пилок берези, вільхи, ліщини, дуба, клена, ясена і деяких чагарників. Більше 100 рослин провокують алергію. І це тільки в країнах СНД. Лікарі радять алергікам рідше виходити на вулицю в сонячні вітряні дні. І постійно умиватися. А ще дуже ретельно вибирати продукти харчування. "Вживання такого нешкідливого продукту, як яблука, під час цвітіння берези може дати серйозну алергічну реакцію", – стверджує лікар-алерголог Олена Саранюк.

Вилікувати алергію – неможливо. А ось зменшити вплив алергенів на організм – цілком. Але для цього потрібно виключити контакт з цим самим алергеном. Щоб визначити, що саме викликає захворювання, потрібно здати аналіз крові або зробити шкірні проби. А вже після цього лікуючий лікар, призначає необхідний курс лікування. Одним з ефективних методів сьогодні називають десенсибілізацію, тобто в організм людини вводять алерген. Доведено, що таким чином знижується чутливість до провокатора захворювання. Але така процедура протипоказана дітям до 3-х років.

А ось народні цілителі вважають, що панацея від всякого роду алергії – це мед. Краще всього жувати щільниковий мед або воскові кришечки, якими бджоли закривають осередки з доспілим медом. Але підійде і звичайний. Знахарі говорять, що результат від поїдання меду куди краще, ніж від всяких вакцин.

utro.ua