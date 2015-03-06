МОЗ України визначив лікарів, які обстежать Надію Савченко

Як повідомили УНІАН у МОЗ, до складу українських лікарів, які оглядатимуть нашу землячку-героїню, увійшли головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Гастроентерологія», доктор медичних наук, професор Наталія Харченко, заступник головного лікаря з медичних питань клінічної лікарні «Феофанія», лікар анестезіолог-реаніматолог, кандидат медичних наук Андрій Строкань та завідувач кафедри неврології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, невропатолог, доктор медичних наук, професор Лариса Соколова.

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Після ряду погоджувальних процедур із представниками Російської Федерації українські лікарі зможуть виїхати до Москви для проведення обстеження Надії.