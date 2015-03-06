На Донбасі термінової гуманітарної допомоги потребують 2 мільйони осіб - ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гінг сказав під час чергового засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку.

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Зокрема, він звернув увагу, що рік тому в Україні взагалі не було внутрішньо переміщених осіб, а на сьогоднішній день їх кількість становить більш як 1 мільйон осіб. Серед цих осіб, понад 100 тис осіб покинуло східну Україну впродовж останнього місяця. "Понад 670 тис покинуло країну і знайшли притулок в сусідніх країнах", - сказав він.

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Разом з тим Гінг наголосив, що "переміщення людей продовжується, і тільки певне призупинення військових дій дозволяє їм покидати свої райони, бо раніше така можливість була заблокованою. Більше 2 мільйонів проживають в зоні конфлікту...". Ці люди потребують першочергової соціальної та гуманітарної допомоги, підкреслив він.