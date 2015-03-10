6 вправ для очей поліпшать зір
10:32, 10 березня 2015Країна
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Щоденні вправи допоможуть зняти напругу та покращити зір
Гімнастику для очей потрібно робити двічі на день. Кожну вправу слід виконувати 10 разів.
1. По черзі рухай очними яблуками вгору-вниз, вліво-вправо.
2. Швидко стискай і розслаб очі.
3. Постав на кінчик носа палець, повільно зведи погляд на ньому.
4. Часто моргай очима (вправа потрібно виконувати близько хвилини)
5. Рухай очима по діагоналі: з верхнього правого кута - у нижній лівий і навпаки.
6. Підійди до вікна, подивися на горизонт, потім на деталь ближче. Концентруйся на різних предметах.
Роби гімнастику для очей кожен день, і твій зір помітно покращиться.
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