6 вправ для очей поліпшать зір

Гімнастику для очей потрібно робити двічі на день. Кожну вправу слід виконувати 10 разів.

1. По черзі рухай очними яблуками вгору-вниз, вліво-вправо.

2. Швидко стискай і розслаб очі.

3. Постав на кінчик носа палець, повільно зведи погляд на ньому.

4. Часто моргай очима (вправа потрібно виконувати близько хвилини)

5. Рухай очима по діагоналі: з верхнього правого кута - у нижній лівий і навпаки.

6. Підійди до вікна, подивися на горизонт, потім на деталь ближче. Концентруйся на різних предметах.

Роби гімнастику для очей кожен день, і твій зір помітно покращиться.