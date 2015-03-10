В Україні можуть скасувати низку санітарно-епідеміологічних експертиз

Відповідну пропозицію винесено на публічне обговорення на сайті Мінекономрозвитку.

Зокрема, міністерство пропонує скасувати обов'язкову санітарно-епідеміологічну експертизу техніки, технології та устаткування, а також ввезення, реалізації і використання сировини, продукції (вироби, устаткування, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних про їх безпеку для здоров'я населення.

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Крім того, буде скасовано експертизу продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів і небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров'ю людей.

Також у міністерстві планують скасувати і експертизу електромагнітної відповідності.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла запропонований урядом закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України про спрощення умов ведення бізнесу (дерегулювання).

За законопроект (№1580) в другому читанні проголосували 260 народних депутатів з 354, зареєстрованих у сесійній залі (при необхідних 226).

Як зазначив голова Комітету ВР з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк, цей законопроект "значно спрощує регуляторний тиск на бізнес, передбачає спрощення за рядом напрямів, зокрема по сільському господарству".

Крім того, Міністерство економічного розвитку і торгівлі в рамках дерегулювання планує в три етапи скоротити кількість і функції регулюючих органів, а також додатково скасувати 177 ліцензій і дозвільних документів.