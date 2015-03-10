За добу в зоні АТО отримали поранення 9 українських військових
13:19, 10 березня 2015Країна
106
Протягом минулої доби в зоні АТО отримали поранення 9 українських військовослужбовців, загиблих немає
УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу в результаті бойових зіткнень жоден український солдат не загинув. І, за уточненими даними, 9 отримали поранення", - сказав Лисенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter