В Україні проходить тиждень боротьби з глаукомою

Незважаючи на зниження первинної інвалідності внаслідок глаукоми, показник сліпоти при цьому захворюванні найбільш високий серед інших класів хвороб.

На сьогодні в структурі диспансерної групи хворих 30,6% - хворі на глаукому. Питома вага поширеності захворювання на глаукому в загальній структурі складає 7,3 %, вперше виявленої глаукоми 1,8 % в структурі очних захворювань.

За 5 років зростання показника поширеності глаукоми на 100 тис. дорослого населення складає 15%, показник захворюваності, тобто вперше виявлених хворих на 100 тис. дорослого населення знизився на 14 %, показник чисельності диспансерної групи в розрахунку на 100 тис. населення зріс на 13,3 %.

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В сучасній офтальмології термін «глаукома» об’єднує групу захворювань, які мають різне походження, але які мають спільні симптоми: підвищення внутрішньо очного тиску (ВОТ), звуження поля зору, розвиток атрофії зорового нерва.

Початок захворювання, як правило, безсимптомний. Однак, існує ряд ознак, на які варто звернути увагу та, при їх наявності, терміново звернутись до лікаря: «літаючі мушки» перед очима, райдужні кола навколо джерела світла при погляді на нього, затуманювання зору, часта зміна окулярів.

Сліпота при глаукомі настає внаслідок загибелі зорового нерву (атрофії), основною причиною якої є підвищення внутрішньоочного тиску. Ось чому так важливо усім особам старше 40 років один раз на рік контролювати рівень внутрішньоочного тиску, а при наявності захворювання – ще частіше. Якщо у людини в роду були випадки глаукоми та є супутня судинна патологія – цукровий діабет, схильність до вазоспазмів, мігрені, були травми ока тощо – то вона безперечно належить до так званої групи ризику та має бути на обліку лікаря-офтальмолога.

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Діагностика глаукоми не завершується вимірюванням ВОТ. Для встановлення діагнозу необхідно перевірити зір, поле зору (на початку захворювання, або лише при підозрі на нього - комп'ютерними методами), стан зорового нерва (традиційним оглядом – офтальмоскопією та комп'ютерними методами), виміряти рівень тиску в оці. При необхідності лікар запропонує ще додаткові методи обстеження, які допоможуть своєчасно встановити діагноз.

Глаукома належить до прогресуючих захворювань, проте раннє виявлення, адекватне лікування та чітке дотримання рекомендацій лікаря – ось складові успіху в боротьбі з ним. Лікувати глаукому можна як медикаментозними засобами (краплі, уколи, таблетки), так і лазером та хірургічними методами. Однак, існує небезпека, що в разі нормалізації ВОТ, пацієнти самостійно призупиняють застосування рекомендованих препаратів, змінюють режим лікування, а це приводить до ще більшого прогресування глаукоми та прискорення зниження зору.

Глаукома є більшою мірою соціальною проблемою. Боротися з нею потрібно лише об’єднавши зусилля пацієнтів, спеціалістів, держави. Враховуючи медичну та соціально-економічну значимість глаукоми, в 2008 році вперше на підтримку ініціативи Всесвітньої Глаукомної Асоціації (WGA) та Всесвітньої Асоціації пацієнтів, що мають глаукому (WGPA), було оголошено День боротьби зі сліпотою внаслідок глаукоми, а з 2011 року запроваджено Тиждень Глаукоми (World Glaucoma Week). Цю ініціативу підтримала і Україна. В цьому році він проходить з 10 по 15 березня.

В рамках Всеукраїнського тижня боротьби з глаукомою (9-15 березня) у всіх регіонах України пройдуть лекції для пацієнтів, скринінги на глаукому, виступи спеціалістів в засобах масової інформації. Зокрема, у місті Києві:

- лекції для пацієнтів:

- 10 та 11 березня з 15:00 до 16:00 год. в актовому залі адмінкорпусу "ЦМХО" за адресою проспект Комарова 3, 1 поверх;

- 11.03.2015, Олександрівська лікарня ауд. корп. 6, об 11.00 год. Лектор: Куриліна Олена Іванівна – головний позаштатний офтальмолог м. Києва;

- 11.03.2015, МКЛ №1, аудиторія медичного коледжу, о 12.00 год. Лектор: Веселовська Наталя Миколаївна;

- 12.03.2015, поліклініка № 1 Дніпровського району м. Києва (вул. Петра Запорожця, 26), об 11.00 год. Лектор: Желнарук Наталя Євгеніївна;

- 12.03.2015, поліклініка №2 Голосіївського району м. Києва (вул. Якубовского, 6), 14.00 год. Лектор: Беспалько Лариса Аркадіївна.

-скринінги (обстеження):

1.Центральна поліклініка Дарницького району, кабінет лікаря офтальмолога:

- скринінг на глаукому: вимірювання внутрішньо очного тиску (ВОТ) 10.03 по 14.03.15 всі дні тижня з 9.00 по 18.00, спеціаліст – Плотнікова Лідія Григорівна;

- лекція для сімейних лікарів та пацієнтів на тему «Діагностика та лікування первинної глаукоми» Лекція відбудеться 18.03.15 о 13.00 год. Лектор - позаштатний головний міський офтальмолог, доцент кафедри офтальмології НМУ імені О.О.Богомольця Куриліна О.І.;

2.Поліклініка №2, філіал №3 КНПКДЦ Солом'янского району (вул. Єреванська, 6):

скринінг на глаукому: вимірювання ВОТ 12.03.2015 з 9.00 до 14.00

Спеціаліст-офтальмолог – Аристович Ірина Анатолівна.

3.Поліклініка №4, філіал №3 КНПКДЦ Солом'янского району (вул. Соломянська, 17):

скринінг на глаукому: вимірювання ВОТ 12.03.15 з 9.00 до 14.00.

Спеціаліст- офтальмолог – Гирушсина Наталя Валеріївна.

4.Центральна поліклініка Святошинського району (вул. Симиренко, 10):

скринінг на глаукому: вимірювання ВОТ 11.03.15 з 9.00 до 16.00.

Спеціаліст – Кулиженська Надія Антонівна.

5.Олександрівська МКЛ, поліклінічне відділення, глаукомний кабінет (вул. Шовковична,39/1):

скринінг на глаукому: вимірювання ВОТ 12.03.15 з 9.00 до 16.00.

Завідуюча кабінетом, лікар-офтальмолог – Задорожня Алла Іванівна.

- акція

За ініціативи МОЗ України, НМУ імені О.О.Богомольця 14 березня з 14.00 до 17.00 год. в ТЦ «Ашан» Петрівка та ТЦ «Ашан» Біличі відбудеться акція «Відкрий очі на глаукому», що передбачатиме інформування населення щодо захворювання на глаукому, її діагностику та лікування, вимірювання усім бажаючим внутрішньоочного тиску, проведення тесту Амслера, консультації фахівців.

- прес-брифінг для ЗМІ головного позаштатного офтальмолога МОЗ України Оксани Вітовської щодо лікування, профілактики та методів діагностики глакоми - 11 березня о 14.00 год. в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва.