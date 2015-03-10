Симптоми авітамінозу

Нас весь час лякають вітамінною недостатністю. Як визначити самостійно, чи правда, що нам їх не вистачає. Як кажуть фахівці, рідко коли організму не вистачає тільки одного певного вітаміну. Як правило, ми потребуємо багатьох цих корисних речовин. Про це передає novosti-n.org з посиланням на ivona.bigmir.net.

Якщо людина відмовляється від тваринних продуктів, зазвичай не вистачає вітамінів А, D, Е і біотину. Якщо в раціоні недостатньо рослинних продуктів, то спостерігається дефіцит вітамінів С і групи В.

Отже, які ознаки видадуть авітаміноз:

1. Лущиться шкіра

Нестача вітамінів робить шкіру сухою. А іноді можна спостерігати навіть появу грубих лусочок епідермісу.

Насторожись, якщо у тебе постійно тріскають або лущаться губи, раптово з'явилася вугрі, а також тріщини і виразки в куточках рота. Поява запалених ділянок шкіри, великих синців або незвичайна реакція на прикраси або одяг - все це може бути ознакою нестачі вітамінів.

2. Шаруються нігті

При нестачі вітамінів нігті стають тьмяними, ламкими, і навіть засоби по догляду за ними - олії або спецлаки - не рятують становище. Про нестачу вітамінів також говорить блідість нігтьової пластини, поява на ній ямочок, смужок або плям.

3. Випадає волосся

Основна ознака нестачі вітамінів з боку волосся - це їх ламкість і схильність до випадання. Але насторожити має і несподівана поява лупи, сивини, виразок і прищів на шкірі голови або її постійний свербіж.

4. Червоніють і сльозяться очі

Зниження зору, особливо в сутінках - це серйозна ознака дефіциту вітамінів. Крім того, гіповітаміноз здатний викликати почервоніння і припухлість повік, постійний свербіж і виділення з очей, часті запальні захворювання. Нерідко наслідком нестачі вітамінів стає непереносимість яскравого світла, відблисків, двоїння в очах і навіть катаракта.

5. Кровоточать ясна

Підвищена кровоточивість ясен, виразки на щоках і язиці, хитаються зуби з чутливою емаллю і схильністю кришитися, а також опухлий, покритий нальотом язик - також явні ознаки нестачі вітамінів.

6. Набрякає обличчя, опухають суглоби

Насторожити має поява набряків на обличчі та руках, не пов'язаних з пристрастю до маринадів або вчорашнього прийому алкоголю. Раптове набрякання суглобів, оніміння, біль у м'язах, судоми і погана координація руху теж можуть виявитися симптомами нестачі вітамінів.

7. Змінюється запах

Крім того, на дефіцит вітамінів вказують м'язова слабкість, печіння під шкірою і в суглобах, а також постійне відчуття холоду й навіть запах тіла.

8. Апатія, погана концентрація

На нестачу вітамінів реагує і наша нервова система. Неможливість сконцентруватися, безсоння, депресія, апатія, дратівливість, нестача енергії, постійна дратівливість - все це може бути ознаками нестачі вітамінів.

9. Збій в травленні

Закрепи, проноси, зміна смакових пристрастей, набір ваги, підвищення рівня холестерину в крові, нудота і порушення всмоктування поживних речовин у кишечнику - симптоми дефіциту вітамінів. І навіть втрата апетиту, нюху і смаку...

10. Відсутність бажання

У багатьох випадках у зниженні статевого потягу винна не втома, а незбалансоване харчування.

Що робити?

Найчастіше зміни зовнішності - шкіри, волосся і нігтів - це ознака нестачі основних вітамінів А, Е, С і групи В. Зверни увагу на свій раціон - чи не стала ти менше їсти м'ясних і молочних продуктів, олії та продуктів з цільного зерна. Але замість того, щоб відразу бігти в аптеку за вітамінами, спочатку відвідай лікаря. Фахівець визначить (як правило, за допомогою біохімічного аналізу крові), яких конкретно вітамінів тобі не вистачає, і як можна компенсувати цю нестачу. Або визначить наявність захворювання, симптоматика якого схожа з проявом дефіциту вітамінів.