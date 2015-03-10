Москаль звільнив керівників лікувальних установ за співпрацю з "ЛНР"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Москаля, сьогодні підписано розпорядження про звільнення керівників обласних лікувально-профілактичних установ, які, порушуючи розпорядження Кабінету міністрів України, не перереєстрували свої установи на підконтрольній українській владі території, а пішли на службу до сепаратистів і незаконних збройних формувань.

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Так, звільнено з посад 48 керівників луганських обласних установ, таких як обласна клінічна лікарня; клінічна психоневрологічна лікарня; станція переливання крові; шкірно-венерологічний диспансер; протитуберкульозний диспансер та інших.