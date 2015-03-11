95-річний діючий тренер Михайло Хусківадзе отримав сертифікат про віковий рекорд

Як передає кореспондент УНІАН, сертифікат про рекорд Хусківадзе вручили спортсмени-параолімпійці Валерій Асавуляк та Роман Гутник. Ім’я Хусківадзе наразі внесено до національного реєстру Рекордів України.

«Михайло Хусківадзе – людина-легенда. У свої 95 років він є діючим тренером зі стрільби з лука команди спортсменів-параолімпійців, регулярно проводить тренування. Він і досі по-армійськи підтягнутий і по-спортивному азартний. Учні майстра, який і досі бездоганно володіє луком своєю однією рукою, досягають відмінних результатів на національних та міжнародних рівнях. Сьогодні ім’я людини-сенсації внесено до національного реєстру Рекордів України», - зазначили організатори.

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Перед цим рекорд даної категорії в Україні був зареєстрований у 2014 році в селі Ялта Донецької області під назвою «Віндсерфінгіст найповажнішого в Україні віку». Віндсерфінгісту Станіславу Гришину на момент реєстрації рекорду було 77 років.

Довідка УНІАН. Михайло Хусківадзе народився 6 серпня 1919 року у місті Омську (Російська Федерація). Ветеран Великої Вітчизняної війни. Майстер спорту зі стрільби з пістолета, майстер спорту зі стрільби з лука. Чемпіон і призер чемпіонатів України. Член збірних команд колишнього СРСР з кульової стрільби і стрільби з лука. Заслужений тренер УРСР. Заслужений тренер СРСР. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України.

В 1960-1970 роках – тренер збірної команди СРСР і старший тренер національної збірної команди України, голова ради Федерації стрільби з лука України.

Хусківадзе підготував призерів Олімпійських та Параолімпійських ігор, 18 майстрів спорту міжнародного класу, призерів і рекордсменів Європи та світу (СРСР та України), більше 70 майстрів спорту. Серед його учнів майстри спорту міжнародного класу.

При Львівському медичному інституті Хусківадзе заснував секцію спортсменів–лучників з обмеженими можливостями, вихованці якої здобули чимало перемог на змаганнях національного та міжнародного рівнів, а секція стала основою національної збірної України.

З 1989 р. – провідний тренер збірної команди інвалідів-лучників України.

Автор 43 наукових праць, посібника «Спортивна стрільба з лука».