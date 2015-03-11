Серцевий напад: як допомогти собі, якщо поруч нікого немає

Якщо раптом ви відчуєте, що ваше серце не в порядку і ви на межі непритомності - у вас є лише близько 10 секунд до втрати свідомості.

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Багато хто не знає, що в цей небезпечний період може допомогти сам собі. Просто почніть кашляти. Безліч разів і з величезною силою. Перед тим як кашлянути - зробіть глибокий вдих. Ваш кашель повинен бути тривалим і глибоким. Таким, як ніби у вас в грудях скупчилося мокротиння, глибоко-глибоко всередині.

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Вдих і глибокий кашель слід повторювати кожні 2 секунди, не роблячи перерв і зупинок. Робіть це аж до приїзду лікарів або поки серце знову не запрацює у звичному ритмі.

Глибокий вдих допомагає кисню потрапити до легень, а кашель «стискає» серце і примушує циркулювати кров. Подібні дії посприяє серцю увійти в нормальний ритм.

Іншими словами, люди з серцевим нападом дарують собі дорогоцінний додатковий час для очікування швидкої допомоги або можливість дістатися до лікарні.