Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного Штабу Ріната Ахметова, штаб зумів доставити життєво важливий препарат маленьким донеччанам, які страждають інсулінозалежним цукровим діабетом. Хто знає, скільки б часу ще протрималися дітки з таким серйозним діагнозом без необхідної допомоги.

Сотні маленьких життів буде врятовано, тому що 2 березня стартував новий проект Гуманітарного штабу Ріната Ахметова «Доступність інсуліну дітям зони АТО». В рамках проекту препарат отримають діти до 18 років з пільгових категорій (неповних сімей, багатодітних сімей, діти під опікою та діти-сироти), які страждають інсулінозалежним цукровим діабетом, проживають в зоні АТО і не мають доступу до життєво важливого препарату. Обсяг видачі інсуліну 1 дитині - на 2 місяці виходячи з добової дози. Видається препарат у Донецьку, і за тиждень, з 2 по 10 березня 2015 року, його вже отримали всі хворі на діабет неповнолітні жителі пільгових категорій столиці Донбасу.

У березні препарат інсуліну отримають діти пільгових категорій населення, які проживають в інших містах зони проведення АТО. А вже в квітні - і всі інші хворі дітки.

ЯК ОТРИМАТИ ІНСУЛІН ДЛЯ ДИТИНИ В ДОНЕЦЬКУ

Для того щоб отримати інсулін, вам необхідно зареєструватися на безкоштовній гарячій лінії Штабу Ріната Ахметова по телефону 0-800-509-001, і дочекатися дзвінка від співробітника Адресної допомоги Штабу з повідомленням про прийняття заявки.

Потім потрібно відвідати обласного дитячого ендокринолога за адресою: ЦМКЛ №1, р. Донецьк, бул. Пушкіна, 12, каб.3, для підтвердження діагнозу. З завіреним ендокринологом медичним напрямком, в якому повинні бути вказані назва і дозування препарату, можна отримати інсулін в аптеці Донецька. При собі необхідно мати наступні документи: завірений дитячим ендокринологом, Лєщєвій О. В. медичний напрям, копію свідоцтва про народження дитини, копію документа, що підтверджує категорію дитини (документи про опікунство, довідка матері-одиночки, довідка про статус багатодітної сім'ї, довідка дитини-сироти та ін.), копію паспорта та ІПН батька/опікуна та ін., хто одержує інсулін для дитини.