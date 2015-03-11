У Дебальцевому отримали поранення понад 300 бійців

Україна у Дебальцевому Донецької області втратила 66 бійців, понад 300 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном.

"15 лютого в 00:00 годин була висунута вимога щодо повного припинення вогню, і як було домовлено, це повинно було статися в усіх частинах сходу, але потім розпочалася масована атака на Дебальцевському напрямку. 66 солдатів втратила українська сторона, понад 300 поранених, але ми все-одно наполягаємо, щоб Україна продовжувала виконувати зобов'язання відповідно до Мінських домовленостей", - наголосив Порошенко.