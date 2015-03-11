Утримувана в РФ українська льотчиця Надія Савченко виходить з голодування за рекомендаціями українських лікарів. Припинити голодування її переконали масові прохання українців, а також нагородження званням Героя України.

Про це розповів в ефірі «Громадського радіо» адвокат Савченко Марк Фейгін.

Він повідомив, що адвокати привезли Савченко спеціальне харчування.

«Рекомендації такі, що їй треба нежирну їжу вживати. Вона зараз буде пити вітамінізовані соки. Ми їй передали все необхідне. Перед тим ми проконсультувалися з українськими лікарями через «Батьківщину», яка цим займається», - розповів адвокат, якого цитує прес-служба партії «Батьківщина».

За словами Фейгіна, для Савченко привезли баночки з дитячими харчуванням,яке не містить барвників та хімічних добавок. Зокрема, це пюре і соки, які потрібно розводити водою.

«Вона періодично відчуває болі в животі, у неї блювота. Дуже важко засвоюється жирна їжа у вигляді того самого бульйону», - зазначив Фейгін.

Він також висловив обурення тим, що в тюремній клініці не придумали нічого іншого, аніж після такого тривалого голодування дати Надії курячий бульйон, який важко засвоюється.

«У мене були підзахисні, які голодували, але більше 9 днів ніхто з них не витримував. Так що в нас тут ситуація особлива з Надією Вікторівною. Загалом процес відновлення буде довгим. Це – не тиждень і не два, а набагато більше», - підсумував Фейгін.

Адвокат Савченко також повідомив, що захист надіслав звернення в міжнародні судові інстанції, проте зараз не має змоги розголошувати порядок цих звернень.

Крім того, Фейгін розповів, що захист отримав нові відеоматеріали, які підтверджують, що Надію викрали ще до того, як загинули російські журналісти, у вбивстві яких РФ звинувачує Савченко.

Як повідомляв УНІАН, Савченко з 15 грудня 2014 року голодувала на знак протесту проти незаконного ув'язнення в Росії. Упродовж останніх днів стан її здоров'я погіршився.

5 березня у Федеральній службі виконання покарань Росії заявили, що Савченко не відмовилася від голодування, але погодилася пити курячий бульйон для підтримки здоров'я.

Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.