Бойовики обстріляли представників Міжнародного комітету Червоного Хреста поблизу Донецька, жертв серед медиків немає.

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Безпринципність бойовиків вчергове засвідчив обстріл представників місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Близько 12 години, неподалік шахти «Дутовської», що поблизу Донецька, незаконні бандформування зі стрілецької зброї обстріляли волонтерів, не звертаючи уваги на розпізнавальні знаки медичних працівників. На щастя, втрат серед медиків немає», - йдеться в повідомленні.