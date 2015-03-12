Як підготувати шкіру до весни

Ось і прийшла весна! Після зимової "сплячки" потрібно якомога швидше повернути обличчю його здоровий рум'янець і ніжну гладкість. І допоможуть нам у цьому 3 нехитрих процедури, які можна зробити в будь-якому салоні краси або навіть вдома, пише zdorovia.com.ua.

Пілінг

Як відомо взимку цю процедуру робити часто не рекомендується. Шкірі, яка постійно на морозі, й так не легко. Але коли на дворі тепло і заморозків більше не передбачається, саме час почиститися, прибрати старі клітини, повернути здоровий колір обличчя. Скраби поліпшать кровообіг, що поверне вам рум'янець, приберуть прищі, розгладять зморшки. А ще це просто приємна процедура - ви релаксуєте під приємну музику, і нехай весь світ зачекає!

Альгінатна маска

У цю процедуру потребують власниці сухої шкіри. Альгінат - це надзвичайно корисний екстракт із червоних і бурих водоростей. Змішавши їх між собою і додавши води, ми отримуємо гель, який утворює своєрідну плівку. Від такої маски шкіра обличчя зволожиться вже після першої процедури, з'явиться зникла на зиму пружність і почнуть зникати зморшки.

Глибоке очищення

Такого сильного ефекту можна домогтися за допомогою пілінгу з так званої піровиноградної кислоти. Її сила в тому, що вона досягає найглибших шарів шкіри і не тільки омолоджує і регенерує шкіру, але і до певної міри допомагає позбутися вугрових висипань. Саме тому цю процедуру рекомендують тим, хто страждає від себореї (ця кислота надає і антисептичну дію).