У медзакладах Міноборони проходять лікування 386 військовослужбовців

На лікуванні у закладах охорони здоров'я Міністерства оборони перебуває 386 військовослужбовців Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила представник прес-служби Міноборони.

Вона нагадала, що військовослужбовці Збройних Сил України, поранені в ході проведення Антитерористичної операції, проходять лікування та реабілітацію у військово-лікувальних закладах Міністерства оборони України.

"На сьогодні на лікуванні та контролі у закладах охорони здоров'я Міністерства оборони України перебуває 386 військовослужбовців Збройних Сил України та 9 військовослужбовців інших військових формувань. Із них 22 знаходяться у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, 27 військовослужбовців проходять лікування за кордоном. З них 7 - у Литві, 6 - у Німеччині, по троє - у США, Латвії та Ізраїлі, по двоє - у Великобританії та Польщі і один - у Естонії.