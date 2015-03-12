В Україні понад 1 млн зареєстрованих переселенців - Мінсоцполітики

Кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні з Криму і Донбасу зросла до 1 млн 133 тис.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив начальник Управління організації соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій та вирішення житлових питань Міністерства соціальної політики України Сергій Марущенко.

"На сьогоднішній день, нашими структурними підрозділами обліковано 1 млн. 133 тис. внутрішньо переміщених осіб, 829 тис. сімей з цього числа», - сказав він.

За інформацією Марущенка, за отриманням грошової допомоги на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг в Мінсоцполітики звернулись 301 тис. сімей внутрішньо переміщених осіб. Призначено було таку допомогу 286 тис. сімей.

Як повідомляв УНІАН, станом на 19 лютого, за інформацією заступника міністра соціальної політики Віталія Мущиніна, було зареєстровано 1 млн 54 тис 249 внутрішньо переміщених осіб.

Заступник міністра зазначив, що це 745 тис. 849 родин. Звернулися за призначення грошової допомоги 290 тис. 864 родини, з них призначено — 271 тис. 266 сім'ям.

Мущинін зазначив, що внутрішньо переміщеним родинам виплачується допомога на проживання та оренду житла.

Так, минулого року було виплачено 358,4 млн грн на цю допомогу, а за січень-лютий 2015 року було перераховано 510 млн грн.