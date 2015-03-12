Лісневську звільнено з посади заступника міністра охорони здоров'я

16:25, 12 березня 2015
Країна
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Кабінет міністрів України звільнив Наталію Лісневську з посади заступника міністра охорони здоров'я за власним бажанням

Фото: УНИАН

Кабінет міністрів України звільнив Наталію Лісневську з посади заступника міністра охорони здоров'я за власним бажанням.

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Відповідне розпорядження від 11 березня № 180-р опубліковане на Урядовому порталі.

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