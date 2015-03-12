Лісневську звільнено з посади заступника міністра охорони здоров'я
16:25, 12 березня 2015Країна
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Кабінет міністрів України звільнив Наталію Лісневську з посади заступника міністра охорони здоров'я за власним бажанням
Наталія Лісневська
Фото: УНІАН
Кабінет міністрів України звільнив Наталію Лісневську з посади заступника міністра охорони здоров'я за власним бажанням.
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Відповідне розпорядження від 11 березня № 180-р опубліковане на Урядовому порталі.
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