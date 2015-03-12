В Україні відкрито гарячу телефонну лінію для допомоги вимушеним переселенцям

Про це голова Представництва МОМ в Україні Манфред Профазі повідомив на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, зателефонувавши за номером 0 800 309 110, переселенці та особи, які постраждали внаслідок конфлікту, матимуть змогу безкоштовно отримати практичну інформацію, зокрема, про пошук житла та умови проживання, реєстрацію, отримання соціальних виплат, відновлення документів, освіту, працевлаштування, гуманітарну допомогу, медичну та психологічну допомогу, про урядові та міжнародні програми підтримки переселенців, можливості допомоги постраждалим від гендерного та інших форм насильства.

Гаряча лінія працюватиме з 9.00 до 21.00 в робочі дні та з 9.00 до 18.00 у суботу та неділю.

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Очікується, що протягом першого року функціонування такої спільної гарячої лінії нею зможуть скористатися щонайменше 12 тис. осіб.

Профазі зазначив, що інформування громадськості щодо можливостей вирішення проблем є важливим компонентом комплексної підтримки вимушених переселенців в Україні, яку надає наразі МОМ за підтримки ЄС з початку кризи.

«Ця гаряча лінія є частиною широкої програми підтримки вимушених переселенців, яку ми розробили і яку підтримує Європейський Союз. В рамках цієї програми, частиною якої є гаряча лінія, ми зможемо підтримувати життєдіяльність вимушених переселенців, а також тих громад, які їх приймають», - зазначив він.

За інформацією Профазі, в Україні вже зареєстровано понад 1 млн 100 тис. переселенців, і їхня кількість постійно зростає.

«Ми будемо продовжувати надавати переселенцям в Україні підтримку за двома аспектами – це гуманітарна підтримка першочергових потреб, а з другого боку – це довгострокова підтримка в інтеграції та реінтеграції переселенців», - сказав представник МОМ.

Координатор гарячої лінії, представник «Донбас SOS» Юлія Галаган, зі свого боку, зазначила, що вказана гаряча лінія, яка вже працює рік завдяки волонтерам, після отримання підтримки МОМ та ЄС отримала нові можливості для забезпечення переселенців інформацією. Йдеться і про збільшення кількості операторів, які прийматимуть дзвінки, і про збільшення числа фахівців щодо вирішення тих чи інших питань переселенців. За її даними, за рік роботи на вказаний номер за консультаціями звернулось близько 25 тис. осіб. Щодня число дзвінків збільшується.

«Колись це було 30-40 дзвінків за день. Вчора ми отримали 130 дзвінків», - констатувала Галаган.

Керівник Програм співробітництва Представництва ЄС в Україні Бeренд де Гроот повідомив, розпочата сьогодні програма, яка реалізуватиметься спільно з МОМ, має бюджет 6,5 млн євро.

«Відповідний документ був підписаний наприкінці листопада минулого року і період її імплементації - 1,5 року», - сказав він.

Як зазначалось, вказана програма обсягом фінансування 6,5 млн євро,передбачає, крім коштів на роботу гарячої лінії, виплати вимушеним переселенцям, підтримку їх життєдіяльності та першочергових потреб, а також підтримку стабілізації громад, які приймають вимушених переселенців.

За інформацією Профазі, в рамках вказаної програми 6,5 тис. родин вимушених переселенців у Харкові та Харківській області вже отримали кошти на першочергові потреби.