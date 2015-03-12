П'ятиденна кефірна дієта допоможе швидко схуднути
17:54, 12 березня 2015Країна
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Кефірна дієта може бути рекомендована тим, кому потрібен результат за короткий термін
Тим, хто не виносить відчуття голоду, кефірна дієта не підійде. Всі різновиди кефірної дієти виключають продукти з пшеничного борошна, солодке, крохмалисті овочі і фрукти (винятки допускаються, якщо мова йде про восьмиденну кефірну дієту), сіль і жирні види м'яса і риби.
П'ятиденна кефірна дієта вирізняється суворим розкладом прийомів їжі.
7:00 - чашка чаю без цукру.
9:00 - салат з тертої моркви з олією.
11:00 - 200 г відварної яловичини або відварного білого курячого м'яса (без солі).
13:00 - яблуко.
15:00 - зварене круто яйце.
17:00 - яблуко.
19:00 - чорнослив 10 шт.
21:00 - склянка кефіру.
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