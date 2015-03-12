П'ятиденна кефірна дієта допоможе швидко схуднути

Тим, хто не виносить відчуття голоду, кефірна дієта не підійде. Всі різновиди кефірної дієти виключають продукти з пшеничного борошна, солодке, крохмалисті овочі і фрукти (винятки допускаються, якщо мова йде про восьмиденну кефірну дієту), сіль і жирні види м'яса і риби.

П'ятиденна кефірна дієта вирізняється суворим розкладом прийомів їжі.

7:00 - чашка чаю без цукру.

9:00 - салат з тертої моркви з олією.

11:00 - 200 г відварної яловичини або відварного білого курячого м'яса (без солі).

13:00 - яблуко.

15:00 - зварене круто яйце.

17:00 - яблуко.

19:00 - чорнослив 10 шт.

21:00 - склянка кефіру.